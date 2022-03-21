Türkiye Gazetesi

David Beckham, Instagram hesabının kontrolünü Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova'ya devretti. 71 milyon takipçiye sahip Beckham'ın profilinde doktor, hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini yayınladı. 46 yaşındaki eski futbolcunun Instagram Hikayeleri gün boyunca çatışmanın ortasında gerçekleşen doğum ve sonrası süreçleri anlatan videolarla dolup taştı.

Irina Kondratova, Beckham'ın takipçilerine Rus işgalinin ilk gününde tüm hamile kadınların ve yeni annelerin tahliye edildiği sıkışık bodrum katını gösterdi. Unicef tarafından bağışlanan oksijen jeneratörlerine bağlanmış yoğun bakım ünitesindeki yeni doğan bebeklerin fotoğrafları gösterildi. İşgal altındaki ülkede evleri yıkılmış annelerin ve dünyaya gözlerini yeni açmış bebeklerinin videoları yürek burktu.

DAVID BECKHAM'DAN UKRAYNA ÇAĞRISI

Doktor Kondratova, artık 7/24 çalıştığını belirterek, "Hayatımızı riske atıyoruz ama bunu hiç düşünmüyoruz. İşimizi seviyoruz… Burada doktorlar, hemşireler, endişeleniyoruz, ağlıyoruz ama hiçbirimiz pes etmeyeceğiz." dedi.

David Beckham'ın Instagram profilinden birkaç videoya ilişkin ekran görselleri.

2005 yılından bu yana UNICEF'in iyi niyet elçisi olan Beckham, takipçilerine kuruluşa bağış yapması için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun, Ukrayna'daki ailelere temiz su ve yiyecek sağladığını, doğum hastanelerine kullanıma hazır kitler bağışladığını ve çocuk koruma hizmetlerinin devam etmesi için çalıştığını söyledi. Beckham, "Bağışlarınız sayesinde, aldıkları oksijen jeneratörleri, yeni doğanların korkunç koşullarda hayatta kalmasına yardımcı oluyor" dedi.

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