Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya’nın hedefinde olmaya devam ediyor. Ukrayna basınında yer alan habere göre Kiev’de Başkanlık Ofisi’nde direnişi yöneten Zelenskiy’e suikast düzenlenmesi için Rus istihbaratı harekete geçti.

SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ukraynalı Gazeteci Vitaly Glagola tarafından duyurulan bilgiye göre, Ujgorod kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) bağlı suikast ve keşif grubunun bir üyesi Ukrayna istihbaratı tarafından takibe alındı. Ukrayna İstihabaratı tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın dairesin yapılan aramada çok sayıda suikast silahı ele geçirildi.

SUİKAST TİMİ KURMAYA HAZIRLANIYORDU

Aralarında keskin nişancı dürbünlü ve susturucu takılı uzun namlulu bir tüfek, susturuculu bir kalaşnikof ve bir tatar yayı (arbalet) dahil olmak üzere çok sayıda çok sayıda silah susturucusu ile birçok el bombası ve çeşitli çaplarda çok sayıda mermi ve mühimmat bulundu. Ukrayna basınına göre yakalanan şahsın ilk amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e suikast düzenlemek, ikinci amacının ise Kiev’deki bazı önemli kamu alanlarına saldırı yapmak için 25 kişilik bir tim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Dünya bu iddiaları konuşuyor! Putin'e karşı darbe ve suikast söylentileri büyüyor Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinin 17'nci gününe girilirken, bölgeden sıcak çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Savaşın çıktığı günden itibaren kafalarda tek bir soru var, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevi bırakacak mı? Peki bırakırsa yerine kim geçecek? Darbe, hastalık ya da suikast iddiaları doğru mu?' gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Putin'in kafasındaki plan ve olası bir değişiklikte Putin'in yerine geçecek olan adaylar...