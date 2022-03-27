Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geçmiş durumda. İşgalin beklenilen gibi gitmemesi Rus ordusunu derinden etkilemiş durumda. Rus komutanlar hakkında her gün haberler çıkarken, Ukrayna tarafından yapılan son açıklama savaşın korkunç yüzünü ortaya çıkarmış oldu. Gelen açıklamaya göre bir Rus tank alay komutanının, birliğindeki tüm araçlar kullanılamaz durumda olduğu için intihar ettiği belirtildi.

KENDİNİ VURARAK İNTİHAR ETTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun 4. Tank Tümeni' bünyesindeki 13. tank alayı komutanının, yedek tanklarının durumunu öğrendikten sonra kendi vurarak intihar ettiği ileri sürüldü.

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TANKLAR BAKIMSIZ VE SORUNLU

Açıklamalarda Rus kuvvetlerinin bakımsız askeri araçlarla ilgili çok büyük sorun yaşadığı ve savaşta çoğu tankın kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü. Bakanlığın Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın, savaş alanında devre dışı bırakılan teçhizatı onarmak için Bryansk bölgesinde depolama ve onarım tesisleri inşa ettiği de iddia edildi. Açıklamada, "Şu anda, Rusya'nın uzun vadeli depolama tesislerinden gelen önemli miktarda ekipmanı "operasyona sokmaya" çalıştığı belirtiliyor." ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ukrayna tarafı, Rus ordusuna ait ekipmanların son derece yetersiz ve bakımsız olduğu öne sürülürken, Kiev, 4'üncü Panzer Tümeni komutanının, depodaki her 10 tanktan sadece birinin "az ya da çok" çalışır durumda olduğunu öğrendiğinde kendini öldürdüğünü söyledi. Eğer Ukrayna'nın iddiaları doğruysa, Ukrayna'da hayatını kaybeden üst düzey isimlerin sayısında artışa işaret ediyor.

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