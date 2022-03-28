Türkiye Gazetesi

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Kerkük’teki varlığının arttığı uyarısında bulundu. Salihi, yaptığı açıklamada, Kerkük’ün kuzeyindeki Şuvan bölgesinde bir araya gelerek kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık şehir için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Kerkük’teki federal güvenlik güçlerine bölgenin güvenliğini daha iyi ve ciddi şekilde kontrol etmesi çağrısı yapan Salihi, terör örgütü mensuplarının

Kerkük’te yoğun katılımla kutlamalar düzenlemesinin Irak halkı, hükûmeti ve meclisine meydan okuma niteliği taşıdığını ifade etti. Salihi, Irak hükûmeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) Kerkük ve Irak’taki PKK terör örgütünün varlığına son vermek için ciddi adımlar atması ve harekete geçmesi çağrısında bulundu.

SALİHİ DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Erşat Salihi, 10 Ekim seçimleri öncesinde gazetemize yaptığı açıklamada, ABD işgali sonrası 2005 yılında hazırlanan anayasada tartışmalı bölge olarak tanımlanan Türk şehri Kerkük’teki PKK oyununa dikkat çekmişti. Salihi, plan dâhilinde bölgede terör örgütü DEAŞ’ın yeniden hortlatılacağı, PKK’nın da bölgeye sızacağı uyarısında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kerkük’te Nevruz kutlaması yaptığı belirtilen terör örgütü PKK’nın çeşitli alanlarda paravan şirketler kurup, dernekler açmak suretiyle Telafer ve Musul bölgelerine de sızdığı belirtiliyor.

AKAR: TÜRKMENLERİN HUKUKU ÖNEMLİ

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da “Kerkük’teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Peşmerge'nin kirli Kerkük planı Peşmerge unsurları 2017 yılında çıkarıldığı Kerkük’te intikam hazırlığı yapıyor. Irak Türkmen Cephesi, silahlı eğitim verilen 10 bin militanın sokak olayları için hazır bekletildiğini ifade etti.

Peşmerge Kerkük çevresine yerleşiyor Barzani güçleri, 2017’deki korsan referandum sonrası çekildiği bölgelere yeniden dönmeye başlarken tüm Türkmeneli büyük bir tehditle karşı karşıya.