Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Uzmanlara göre, dağılma Pakistan’da zaten kritik olan siyasi kargaşayı, daha da kötüleştirecek. Analistler, ülkedeki mevcut durumun hisse senetleri, tahviller ve emtiaları etkileyecek yasal bir kriz oluşturduğunu söyledi. Hızlı çözüm ve erken seçimin yeni hükûmetin çok ihtiyaç duyduğu ekonomik kararları almasına izin vereceğini söylediler. Topline Securities analistleri bir araştırma notunda “Krizin erken çözülmesinin ve Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili kararının piyasalar ve ekonominin görünümü için kritik olacağına inanıyoruz” dedi. Pakistan ekonomisinin hâlihazırda düşen döviz rezervleri, artan cari hesap açığı ve artan emtia fiyatları şeklinde birçok zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Arif Habib Limitedin araştırma başkanı Tahir Abbas, piyasanın siyasi cephede netlik aramaya devam edeceğine inanıyor. Ekonomi, Uluslararası Para Fonu (IMF) kredi programının geleceğiyle ilgili endişeleri artıran siyasi çalkantılara maruz kaldı. Bu durum yatırımcının ülkenin ekonomik görünümüne olan güvenini etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak IMF, programları askıya almayı düşünmediklerini duyurdu. Mart ayında yabancı yatırımcılar borsa ve tahvillerden iki yılın en hızlı kaçış işlemini gerçekleştirerek aynı ayda 393 milyon ABD doları tutarındaki yatırımı geri çektiler. Derecelendirme kuruluşu Moody’s, son raporunda, siyasi huzursuzluğun ülkedeki duraklayan reform hamlesini yavaşlatabileceğini ve ‘kredi notunun negatif’ olduğunu söyledi.

Pakistan'da İmran Han da 75 yıllık zinciri kıramadı Pakistan’da Başbakan İmran Han, kendisinden önceki 21 başbakan gibi görevini tamamlayamadı.

Pakistan’da tanıdık senaryo Ülkede kaos planı için düğmeye basıldığını ifade eden Pakistanlı üst düzey yetkili “Yaşananların, 15 Temmuz’da Türkiye’nin maruz kaldığı darbe girişiminden farkı yok” dedi.