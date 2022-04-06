Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 42. gününde devam ediyor. Bucha kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Bucha sokaklarında halen benzer görüntüler hakim. Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor.

YOL KENARINDA BULDU

O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.

Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, “Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy’di. Bizler, 22 Nisan’da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var” ifadelerini kullandı.

Bekçinin kaldığı kulübe yandı, cansız bedeni 10 metre uzaklıkta bulundu Şanlıurfa’da bir inşaat bekçisinin kaldığı kulübede yangın çıktı ve inşaat bekçisi yangının çıktığı yerden yaklaşık 10 metre mesafedeki lobide ölü bulundu.

Gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.