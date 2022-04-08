Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile Başbakanlık ofisi 10 Numara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"TREN SALDIRISI PUTİN'İN ORDUSUNUN BATTIĞI DERİNLİĞİ GÖSTERİYOR"

Johnson, konuşmasının başında her iki ülkenin de bugün Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna yönelik saldırı dahil ülkede yaşanan vahşet karşısında dehşete düştüğünü ifade ifade etti. İngiltere Başbakanı Johnson "Doğu Ukrayna'daki tren istasyonuna yapılan saldırı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in övündüğü ordusunun battığı derinliği gösteriyor. Kadınlar ve çocuklarla dolu bir tren istasyonunda 50 kişi öldü ve 98 kişi yaralandı" dedi. Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmanın bir savaş suçu olduğunu söyleyen Johnson "Rusya'nın Ukrayna'daki suçları görmezden gelinmeyecek ve cezasız kalmayacak" diye konuştu.

RUS KARŞI KUZEY DENİZİ ALTERNATİFİ

Almanya ve İngiltere'nin Putin'in Ukrayna'da başarısız olması gerektiği konusunda aynı kanaati paylaştığını belirten Johnson, alınan yaptırım kararları ve Rus gaz ile petrolüne olan bağımlılığı sona erdirme planlarına dikkat çekti. Johnson, Kuzey Denizi'nin potansiyelini tamamen kullanmak ve Almanya ile İngiltere'nin yenilenebilir enerji ve enerji güvenliği konularında iş birliği yapmak konusunda anlaştığını belirtti.

"UKRAYNA'YA STARSTREAK UÇAKSAVAR GÖNDERECEĞİZ"

Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına da değinen İngiliz Başbakan, daha öncekilere ek olarak yeni Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ile gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurdu.

"PUTİN SAVAŞ SUÇU SORUMLULUĞU TAŞIYOR"

Almanya Başbakanı Scholz de "Savaş, Ukrayna'da akıl almaz acılar ve korkunç yıkımlara, ölümlere yol açıyor. Bugün öğrendiğimiz bu saldırı gerçekten şok edici ve tiksindirici. Sivilleri öldürmek bir savaş suçu. Rusya Devlet Başkanı Putin bu savaş suçlarının sorumluluğunu taşıyor" ifadesini kullandı.

RUSYA'YA ATEŞKES ÇAĞRISI

Almanya, ilk defa bir savaş bölgesine silah ve askeri teçhizat göndererek uzun yıllardır sürdürdüğü politikasını değiştirdiğini belirten Scholz, sivil ölümlerin önüne geçilmesi için Rusya'yı ateşkesi kabul etmeye ve birliklerini geri çekmeye çağırdı.

"RUSLAR TEKNOLOJİDE DIŞA BAĞIMLI"

Scholz, Almanya'ya yönelik eleştirilere rağmen Rus ekonomisine yönelik yaptırımların oldukça etkili olduğunu savunarak "Rusya teknoloji alanında dışa bağımlı. Batı teknolojilerini başka yerden temin edemeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

"RUS GAZINA BAĞIMLILIĞIMIZI BİTİRMEK 20 YIL SÜRER"

Avrupa Birliği (AB) olarak Rusya'dan kömür ithal edilmemesi kararı aldıklarını kaydeden Alman Başbakan, ülkesinin Rus gaz ve petrolüne bağımlılığından kurtulmaya başladığını ve kaynaklarını çeşitlendirdiğini belirtti. Scholz, Rus gazına bağımlılıktan kurtulmada Almanya'nın gerekli hızda hareket edip etmediğine ilişkin bir soruya "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Enerji ihtiyacını sadece yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye çalışıyoruz ancak bu yaklaşık 20 yıl içinde gerçekleşebilir" şeklinde cevap verdi.

ALMAN BAŞBAKANA SORU: SİVİLLERİ ÖLDÜREN RUSYA'DAN GAZ ALMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?

Bu süre zarfında enerjinin Rusya dışındaki başka kaynaklardan alınması gerekeceğine işaret eden Scholz "Rusya'dan gaz ithal etme zorunluluğundan kurtulmak için aktif olarak çalışıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu, o kadar kolay değil. Çünkü önce yapılması gereken bir altyapı gerekiyor" dedi. Almanya Başbakanı, siviller öldürülürken Rusya'dan gaz almaya devam ettikleri için herhangi bir utanç duyup duymadıklarına ilişkin bir soru üzerine ise "Kömür, gaz ve petrol gibi fosil kaynakların ithalatından bağımsız olmak için yapmamız gereken büyük bir iş olduğu açık. Bu yıl kömür ve petrol konusunda başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Gaz söz konusu olduğunda ise dediğim gibi bunu yapabilmek için mutlaka altyapıyı inşa etmemiz gerekiyor. Rusya'dan bugün ihtiyacımız olan miktarda gazı başka yerlerden almak mümkün değil" diye konuştu.

AB'den Rusya'ya enerji yaptırımı! Kömür ithalatı yasaklandı Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.

Rusya'dan şoke eden saldırı cevabı: Onları Ukrayna vurdu Ukrayna'da tahliye için Kramatorsk'teki tren garında bekleyen 4'ü çocuk 39 sivil Rus güçlerinin füze saldırısında hayatını kaybetmişti. 100'lerce sivilin de yaralandığı saldırıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Kramatorsk’taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.

Rusya'dan çarpıcı karar! Askerlere sosyal medyayı yasakladılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Bölgede ilerleyen Rus güçleri, Ukraynalıların direnişi ile karşılaştı. Ukrayna istihbarat birimlerinin ortaya attığı iddiaya göre, Rus askerlerinin moral güçlerini kaybetmemesi için sosyal medya kullanmalarına yasak getirildi.