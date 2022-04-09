Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, online olarak Yunan Parlamentosu'na bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi.

BİNLERCE TÜRK’Ü KATLETMİŞTİ

Zelenski konuşmasında dikkat çeken bazı ifadelerde bulundu. Ukrayna lideri, 19. yüzyılda Osmanlı'ya isyan eden ve Mora'da on binlerce Türk'ü katleden Filiki Eterya örgütünü övdü.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Vladimir Zelenski konuşmasında Filiki Eterya’yı överek, "Bugün Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan Parlamentosu ise Zelenski'yi ayakta alkışladı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eli kanlı olan acımasız Filiki Eterya örgütünü övmesi ve "Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir" şeklinde sözler sarf etmesi büyük tepki çekti.

FİLİKİ ETERYA’NIN KANLI GEÇMİŞİ

Bundan tam 200 yıl önce 40 bine yakın Mora Türkü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin övdüğü Filiki Eterya örgütü eliyle Rumlar tarafından katledildi. Filiki Eterya 1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan tarafından, günümüzde Ukrayna sınırları içinde kalan Odessa (Hocabey) kentinde kuruldu. Örgütün amacı "Megali İdea" yani "Büyük Yunanistan" fikrini hayata geçirmekti. Filiki Eterya önderliğinde örgütlenen Yunan güçleri, 1821'de Osmanlı'ya isyan etti. Bunun sonucu olarak Mora Yarımadası'nda olaylar çıktı ve binlerce Türk vahşice katledildi.

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