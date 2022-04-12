Türkiye Gazetesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde görülen kuvvetli yağışlar beraberinde sel getirdi. Kwazulu Natal eyaleti Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Yürütme Konseyi Üyesi Sipho Hlomuka, özellikle Durban kentini etkileyen sel felaketinde şimdiye kadar en az 45 kişinin öldüğünü bildirdi.

MAHSUR KALANLAR VAR

Güney Afrika Metalürji Servisine göre, Durban kenti çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı son 24 saatte 300 milimetreye ulaştı. Durban Belediye Başkanı Mxolisi Kaunda, bölgedeki çok kuvvetli yağışlar karşısında hayrete düştüklerini söyledi. Kaunda, afet ekipleri ve itfaiyenin bölgede mahsur kalan kişilerin kurtarılması için durmaksızın çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Kwazulu Natal eyalet yönetimi, halka yüksek yerlere sığınma çağrısında bulundu.

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