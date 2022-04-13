Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da yaşanan dehşet verici olayda 9 yaşındaki Georgina Pispirigou, Ocak ayında Patra’daki çocuk hastanesinde hayatını kaybetmiş, ölümün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Otopside, Georgina'nın öldürücü dozda anestezi iğnesi yapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ancak soruşturmada iğnenin hemşireler ve doktorlar tarafından yapılmadığı öğrenildi. Bunun üzerine küçük kızın annesi 31 Mart’ta Atina’da gözaltına alındı.

DİĞER ÇOCUKLARI DA ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Cinayetle suçlanan kadının 2019 yılında da üç yaşındaki çocuğu Malena’nın karaciğer yetmezliğinden, altı aylık kızı Iris’in de kalp yetmezliğinden öldüğü belirlendi.

Polis şüpheli bulduğu bu ölümler hakkında da soruşturma başlattı.

Annesinin hastanede Georgina’ya yönelttiği görünürde sevgi dolu bakışların da sahte olduğu düşünülüyor.

3,7 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçaklayıp öldürdü! Cani anne için karar Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cani anne 4 yaşındaki kızını yastıkla boğmuş İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, 4 yaşındaki kızı Bahar E.’yi yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.’nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ederken, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf eden cani anne sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.