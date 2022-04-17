Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı tüm piyasaları derinden etkiledi. Ekonomik etkileri tüm ülkelerde görülmeye devam ediyor. Ukrayna-Rusya geriliminden etkilenen bir ülkede Almanya oldu. Almanya’da gıda fiyatları yükselişte.

DÖNERİN FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI

Et, un, bitkisel yağ gibi gıda ürünlerinin yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesi ülkedeki Türk dönercileri etkiledi. Başkent Berlin’de 3,5 euroya satılan döner artık 5 ila 6 euroya satılmaya başladı. Fiyat artışı nedeniyle müşteri kaybeden dönerciler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.

Dönercide dehşet! Uzaklaştırma dinlemedi, karısını başından vurdu Peş peşe yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Burdur'da bir koca, ayrı yaşadığı eşini, kayınpederinin döner dükkanında tüfekle başından vurup öldürdü.