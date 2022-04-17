Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi sürerken, ABD'de düzenlenen Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında Yunan gazeteci Michail Ignatiou, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamasını şikayet etmeye, algı yaparak Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ı provoke etmeye çalışan Yunan gazeteci, "Türkiye'nin, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını uygulamaması sizce kabul edilebilir mi? Türkiye hariç diğer müttefikleriniz yaptırımlarınızı takip ediyor. Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi ABD için kabul edilebilir mi?" sorusunu yönelten Yunan gazetecinin propagandasını ABD'li sözcü bozdu.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ"

Price, Türkiye'nin krizin çözülmesi yönünde çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek şu şekilde cevap verdi:

"Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye bir NATO müttefiğidir. NATO bu konuda çok güçlü açıklamalar yaptı. NATO, çeşitli destek biçimleri konusunda Ukrayna işle çok yakın bir iş birliği içindedir. Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler."

"TÜRKİYE'NİN YAPTIRIMLARI İHLAL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yunan gazeteci istediği cevabı alamayınca peş peşe sorularla, "Yani Türkiye ile herhangi bir sorun yok öyle mi? Türkiye sizin öncülüğünüzdeki yolu takip etmeyi reddediyor, Rusya'ya yaptırım uygulamıyor. Yani bunu kabul ediyorsunuz. Ve Türkiye bu eylemi ihlal ediyor. Anladığım kadarıyla bunu da kabul ediyor, bunda bir sorun görmüyorsunuz. Haklı mıyım?" diye sorunca Price şunları söyledi:

"Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiğini düşünmüyorum, bilemiyorum. Ama Türkiye önemli katkılarda bulundu. Türkiye yine bir NATO müttefiki ve bu bağlamda Rus saldırganlığına karşı çıktı ve Ukrayna halkını destekleme kampanyasına önemli katkılar sağladı."

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