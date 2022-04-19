Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonda 54. gün geride kalırken binlerce sivil yaşamını kaybetti, milyonlarca kişi yurdunu terk etti. Barış müzakeresi süreci ise Buça ve Mariupol şehirlerindeki saldırılar sonrası zora girdi.

RUSYA ŞİDDETİ ARTTIRDI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Neptün füzesiyle Karadeniz’de Rusya’ya ait olan Moskva adlı kruvazör gemisini batırması ardından taraflar arasında gerilim tekrar yükseldi. Rusya mühimmat nedeniyle geminin battığını söylese de Putin, geminin batmasının ardından Ukrayna’ya karşı şiddetini arttırdı.

UÇAKLAR NÜKLEER BOMBA TAŞIYOR

Son olarak Batı Rusya’nın Kaluga gölgesi semalarında çok sayıda uçağın uçtuğu görüldü. Rusya ve Ukrayna sınırına yakın bölgede uçan dört savaş uçağı ve bir yakıt ikmal uçağı ile birlikte bir de nükleer bomba taşıma kabiliyeti olan TU-160 tipi bombardıman uçağının bulunması korkuya sebep oldu. Nükleer uçağın uçuşuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı henüz bir açıklamada bulunmadı. Rusya'nın son saldırıları son zamanlarda Kyiv ve Lviv şehirlerinde yoğunlaşmıştı.

Ukrayna Rusya'nın savaş zayiatını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun savaşın başından itibaren kaybını açıkladı. Rusya, 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.