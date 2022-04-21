Türkiye Gazetesi

Filipinler’de etkili olan tropikal fırtına Megi, şiddetli yağışa ve toprak kaymalarına sebep oldu. Afette 170’den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Leyte eyaletinde yer alan Baybay şehrindeki yaşanan heyelanda evleri etkilenen 11 yaşındaki CJ Jasme adlı çocuk, buzdolabının içine saklanarak hayatta kaldı. Arama-kurtarma ekipleri, bölgede yürüttüğü çalışmalar sırasında nehir kenarındaki buzdolabını fark etti. Ekipler, kapağı açtığında çocuğu buldu. Yaklaşık 20 saat burada kalan Jasme'nin bir bacağında kırık, bilincinin ise yerinde olduğu tespit edildi.

Polis memuru Jonas Etis yaptığı açıklamada, çocuğun ilk söylediği şeyin “Acıktım” olduğunu aktardı. Jasme'nin annesi ile küçük kardeşinin hala bulunamadığ, babasının ise öldüğü ifade edildi. Çocuğun 13 yaşındaki ağabeyinin ise hayatta olduğuna inandıkları belirtildi.

Filipinler'i Megi vurdu! Onlarca ölü var Filipinlerde meydana gelen tropikal fırtına Megi sonrası 24 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipin halkına ve hükümetine taziye mesaj Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’deki Megi kasırgası sonucunda meydana gelen sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlere ve hükümetine taziye mesajı yayımladı.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de can kaybı 196'ya çıktı Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini Rai Tayfunu vurdu. Tayfundan 780 bin kişi etkilendi. Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yolların ve evlerin yıkıldığı afette can kaybı 196'a çıktı.