Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan ayçiçek yağı krizi İngiltere’yi de vurdu. İngiltere’deki bazı süpermarketler yağ satışlarına sınırlama getirdi. Yağlardaki fiyatlarda yüzde 10 artırıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, müşterilerin iki adet yağ alma ile sınırlandırıldığı görüldü.

AYÇİÇEK YAĞLARINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

İngiltere’nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna’dan sağlanıyordu. Savaşla birlikte yaşanan sıkıntılarla stoklarda azalma yaşanmaya başladı. Farklı ürünlere yönelimler var ancak buda yetersiz kaldı. Süper marketler ise buna önlem almak için ayçiçek yağı sataşlarında sınırlama getirdi. İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium, sınırlamaların geçici olduğunu belirterek, amacın "herkesin ürünlere ulaşabilmesi" olduğunu kaydetti.

ÜÇ YAĞDA UYGULANIYOR

Gelen sınırlamalar hem market içi hem de online satışlarda uygulanıyor. Sınırlama içinde olan yağlar ise ayçiçek yağı, zeytinyağı ve konalı yağı dahil.

FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Market uzmanı Ged Futter, müşterilerin yemeklik yağ konusunda birçok alternatife sahip olduğunu vurguladı. Futter, sınırlamalar yoluyla şimdilik ertelenmiş olsa da, önümüzdeki aylarda raflarda ayçiçek yağı bulmanın zorlaşabileceği uyarısında da bulundu.

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Assosia adlı piyasa inceleme kuruluşunun verilerine göre, Ocak ayından bu yana bir litrelik ayçiçek yağının fiyatı ortalama yüzde 10 artarak 1,26 pound’a yükseldi.