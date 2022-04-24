Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Londra-Sheffield seferini yapan yolcu treninde yılan paniği yaşandı. Yolculardan Chris Fidler (47) olayı şöyle anlattı: “Koltuğa oturduğumda gözlerime inanamadım: Genç bir kız, elindeki yılanla oynuyordu. Kız sakin görünüyordu ve yılanın güvenli olduğuna dair bana güvence verdi. Ama aniden yılan iki koltuk arasına girdi ve gözden kayboldu.

TRENDE YILAN PANİĞİ

Bunun üzerine trende büyük panik yaşandı.” Yılan, uzun süren arayış sonrasında East Midlands Demiryolu şirketi müşteri hizmetleri amiri James Noble tarafından yakalandı. Noble, “Telefonu ilk aldığımda bunun bir şaka olduğunu zannettim. Koltuğu geri çekip elimi soktuğumda ne bekleyeceğimden emin değildim ama yılanın zehirli olmadığı söylendi. Daha önce de yılanlarla uğraşmıştım ama bir trende başı boş dolaşan bir yılanı hiç görmemiştim” diye konuştu. Yılan sahibine iade edildi.

Rusya'nın hedefi yine siviller oldu! Hastane ve tren garını vurdu Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bir tren istasyonunda bulunan silahlı taburu "Kalibr" füzeleriyle vurduklarını duyurdu. Rus askerleri Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Slavyansk kentinde bir hastaneyi de vurdu.