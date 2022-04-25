Türkiye Gazetesi

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti. 2 Ocak 1903 yılında 9 kardeşin 7'ncisi olarak ülkenin batısındaki Fukuoka'da doğan Tanaka'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan'da 'yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden' dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.

'JAPONYA'NIN EN YAŞLISI' ARTIK 115 YAŞINDA

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre; Tanaka'nın ölümünün ardından Japonya’nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu. Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise ilerleyen günlerde netleşecek.

HEDEFİ 120 YAŞINI GÖRMEKTİ

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka'nın, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi sevdiği biliniyordu. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

Dünyanın en yaşlı insanı: Sağlığını neye bağlı olduğu ortaya çıktı Japonya'nın Fukuoka kentinde yaşayan Kane Tanaka, 9 Mart 2019'da yaşayan en yaşlı kişi ilan edilmişti. Dünyanın en yaşlı Japon’u olarak bilinen 119 yaşındaki kadının uzun yaşamının sırrı ortaya çıktı.