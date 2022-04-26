Türkiye Gazetesi

Tenis kortlarının yaşayan efsanesi Rafael Nadal, kortlara geri dönüyor. Kariyerinin en iyi başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren ve maç sırasında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir ayı aşkın bir süredir turnuvalara katılamayan İspanyol sporcu, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"KABURGAM YENİ İYİLEŞTİ"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, kaburgasındaki sakatlığın yeni geçtiğini söyledi. Nadal "Bu sebeple Madrid Açık'a fazla hazırlanamadım. Zorluklar yaşamama rağmen, evimdeki turnuvada gerçekten oynamak istiyorum. Çünkü hayatta böyle şanslar, çok fazla gelmez. Elimden geleni yapacağım. Madrid'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

TURNUVA 1 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Sezonun ilk grand slam'i Avustralya Açık'ın yanı sıra Melbourne Summer Set ve Meksika Açık'tan kupayla dönen Nadal'ın katılacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvası Madrid Açık, 1-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Finalin adı Nadal-Medvedev Avustralya Açık tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, yarı finalde karşılaştığı Stefanos Tsitsipas’ı 6-7, 6-4, 4-6 ve 1-6’lık setlerle 3-1 mağlup ederek finalde Rafael Nadal’ın rakibi oldu.

Rafael Nadal koronavirüse yakalandı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, koronavirüse yakalandığını duyurdu.