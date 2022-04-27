Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 63 gün geride kalırken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna yetkililerden yapılan açıklamada, ordunun artık karşı saldırı yapmak için gerekli silahları elde etmeye başladığını belirttiler. Yapılan açıklamanın hemen ardından Ukrayna ordusu füzelerle Rusya'nın Belgorod şehrindeki bir askeri mühimmat deposu ile petrol tesisini vurdu.

EN BÜYÜK 3’NCÜ SALDIRI

Kiev’den yapılan açıklama sonrası savaşın ilk gününden bu yana gerçekleşen en büyük 3. saldırı yapıldı. Füzelerle yapılan saldırıda bir askeri mühimmat deposu ile petrol tesisi imha edilirken, bölgeden çok sayıda gazetecinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

RUSYA’DAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, alevlerin göğe kadar yükseldiği görülüyor. Rusya’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren hamle! ABD'nin istihbarat yardımı Rusya'yı durdurdu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldıları devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişine karşı Ukrayna yoğun bir direniş gösterdi. ABD’den gelen açıklama ise Ukrayna askerlerinin savaşın gidişatında önemli bir role sahip olduğunu gösterdi.

Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Klichko, Kiev’de 60 civarında daha anıtı yıkacaklarını duyurdu.

Rusya açıkladı petrol fiyatları fırladı! Brent petrol kaç dolar oldu? 27 Nisan petrol fiyatları Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya gaz akışını keseceğini açıklaması petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bir süredir düşüş trendinde olan Brent petrol, Rusya’dan gelen açıklama ile yükselişe geçti. 102 dolara kadar düşen Brent petrol şuan 105 dolara kadar çıktı. Peki Brent petrol kaç dolar? 27 Nisan Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? İşte uluslararası piyasada petrol fiyatlarındaki son durum…