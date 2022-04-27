Türkiye Gazetesi

Pazar günü yapılan seçimleri tekrardan kazanarak Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, ilk halk ziyaretinde saldırıya uğradı. Bir vatandaşın domatesli saldırısına uğrayan Macron, neye uğradığını şaşırdı.

DOMATESLİ SALDIRIYA UĞRADI

Pazar günkü seçimlerde sağ rakibi Marine Le Pen'i yenerek yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyaretinde domatesli saldırının hedefi oldu. Cergy'de bir pazarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada kiraz domatesleri fırlatıldı. Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması iki kişiye isabet etti.

KORUMALARI DEV ŞEMSİYE AÇTI

Korumaları, Macron'un yakın çevresini güvenlik altına alarak başının üstünde şemsiye açtı. Macron kentteki ziyaretine devam etti. Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.

Macron karşıtları sokakta! 3 kentte gösteri düzenlendi Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi. Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Macron, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçildi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Emmanuel Macron, Le Pen'i geçmeyi başararak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa kararını verdi: Macron ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,20’sini alarak seçimin galibi oldu.