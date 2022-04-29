Türkiye Gazetesi

Covid-19'a karşı 'sıfır tolerans' politikası takip eden Çin yönetimi, başkent Pekin’i de Şanghay’da olduğu gibi sıkı karantina altına almak üzere. 22 milyon nüfuslu şehirde okullar kapatıldı, düğün ve cenaze merasimleri yasaklandı. Eğitim yetkilileri, okulların ne zaman açılacağını açıklamadı.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Karantina korkusu sebebiyle Pekinliler mal stokluyor. Bu yüzden şehirde market rafları boşaldı. Pekin yönetimi koronavirüs tedbirlerinde diğer yerlere göre çok hızlı davrandı. Perşembe günü şehirde sadece 50 yeni vaka görülmüştü. Toplam vaka sayısı ise 150.

Bu arada Halk Güvenliği Bakanlığı, stokçuluk yapanlara 3 milyon yuan’a (6,8 milyon TL) varan para cezaları getirdi.

Koronavirüsün ardından kızamık vakaları %80 arttı… Yeni salgın kapıda! Birleşmiş Milletler, kızamık vakalarının bu yıl Covid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya çapında yaklaşık %80 oranında arttığını belirtti. Hastalığın yükselişi, başka salgınların yolda olabileceği konusunda endişe oluşturdu. Kızamık salgını için tehlike çanları çalarken uzmanlar bu salgın için özellikle çocukların risk altında olduğunu belirtiyor.