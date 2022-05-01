Türkiye Gazetesi

Rusya’nın, Ukrayna’nın Mariupol kentinde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal çelik fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik çağrılara karşılık geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından fabrikadan çıkan sivillerin görüntüsü paylaşılarak yapılan açıklamada, “Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi” denildi.

Ukrayna'nın Azak kıyısında şehri kalmadı! Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol'ün stratejik konumu Rusya'nın, Ukrayna'da uzun süre kuşatma altında tuttuktan sonra kontrol altına aldığını duyurduğu Mariupol şehri stratejik önemi ile dikkati çekiyor. Azak Denizi'ne kıyısı olan liman şehirlerinden Berdyansk'tan sonra Mariupol'ün Rusların eline geçmesiyle Azak Denizi kıyısında Ukrayna'nın kontrolünde herhangi bir şehir kalmadı

Mariupol’de toplu mezarların uydu görüntüleri yayınlandı: Cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi. Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.