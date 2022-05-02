Türkiye Gazetesi

Yabancı bir televizyon kanalına demeç veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınım. Durumu böyle şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır." sözleriyle arabuluculukta yoğun çabası dünyaca takdir edilen Türkiye'yi eleştirmişti. Söz konusu çıkışı ardından Zelenskiy tepkilerin odağına oturdu. Bu gelişmenin ardından Ukrayna geri adım attı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Zelenskiy'nin sözlerine açıklık getiren yazılı bir açıklama yaptı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar

"ZELENSKİ, TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYOR"

Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna- Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İBRAHİM KALIN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savaşta olan Ukrayna'ya insani yardımı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."

"DUYGUSAL TEPKİ VERDİĞİNİ ANLAMAK GEREKİYOR"

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.

Zelenskiy'den Türkiye'ye Rus turist tepkisi: Bu çifte standarttır Vladimir Zelenskiy, Rus turistleri kabul etmesi nedeniyle Türkiye'ye gücendiğini ifade etti. Yunan medyasına konuşan Zelenskiy, Türkiye’nin Rus turist kabul etmesine yönelik tepki gösterdi. Açıklamasının devamında Ukrayna lideri, "Başkan olarak söylüyorum; dostane ilişkiler kurmak istiyorsak, bu olacak iş değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Elimizden geleni yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna savaşındaki son durum ele alındı. Erdoğan, "Mariupol'da tablo her geçen gün üzücü bir hal alıyor" ifadelerini kullandı.