Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği’nden ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak Putin’in, 9 Mayıs öncesi zafer elde etmek istediği ve Ukrayna’daki günlük operasyonların komutasını üstlendiğini söyledi. Bu arada Rus güçleri Donbass bölgesine saldırmaya devam ederken Putin’in ‘imkânsız taleplerde’ bulunduğu iddia edildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen rapora göre Putin, birliklerinden ilk iş olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin doğum yeri olan Kryvyi Rih’i almasını istedi. Öte yandan Rusya’dan kaçan eski KBG ajanı Boris Karpichkov, İngiliz The Sun Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Putin’in Parkinson hastası olduğunu ancak ‘güçlü adam’ imajını bozmamak için bunu yakın çevresinden bile sakladığını iddia etti.

Putin ve Macron'dan kritik görüşme Putin, yeniden göreve seçilen Macron'u arayıp tebrik etti. Kritik görüşmede “Ukrayna’daki son durum ve küresel gıda güvenliği” konuları da ele alındı.

Papa Franciscus Rusya'ya mesaj gönderdi: Putin ile görüşmek istiyor Papa Franciscus, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı durdurmak üzere Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirterek, "Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz." dedi.