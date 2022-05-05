Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi sürüyor. Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki siviller hala tahliye bekliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 3 gün boyunca Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik insani koridor açılacağını duyurdu.

İNSANİ KORİDOR AÇILIYOR

Dün 156 sivilin tahliyesinin ardından fabrikada kalan sivillerin tamamının tahliye edilmesi için Rusya Savunma Bakanlığı, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde insani koridor açılacağını duyurarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde TSİ 08.00 - 18.00 saatleri arasında bölgeden insani bir koridor açıyor" ifadelerini kullandı.

TEK TARAFLI ATEŞKES

Bakanlık, fabrikadaki sivillerin tahliyesi için tek taraflı ateşkes ilan edildiğini belirterek, bu süre zarfında Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri oluşumlarının tek taraflı olarak saldırıları durdurduğunu ve birimlerin güvenli bir mesafeye çekildiğini kaydetti.



Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından 46 sivilin ayrıldığını açıkladı.

Ukrayna'dan sevindiren haber! Azovstal fabrikasından siviller tahliye edilecek Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna’nın Mariupol kendinte Azovsktal fabrikasına sığınan sivillerin tahliyeleri bugün yapılmasının planlandığı belirtildi.