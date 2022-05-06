Türkiye Gazetesi

İran Öğrenci Haber Ajansı’nın (ISNA) haberine göre, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan suçlanan Ahmed Rıza Celali’nin infazının 21 Mayıs'a kadar gerçekleşeceği kaydedildi.

2016 YILINDA İRAN’DA TUTUKLANDI

İsveç’te bulunan Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan idama mahkum edilen Celali’nin idam cezası 2017’de İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

BAŞKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

2017 yılından bu yana ertelenen idam kararı İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri hakkında müebbet hapis talep edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen ve 2019'da İsveç'te tutuklanan eski savcı vekili Nuri hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan İran yönetimi, konuyla ilgili itirazlarını iletmek için 2 Mayıs'ta İsveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

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