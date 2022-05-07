Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun Ukrayna’daki taarruzlarını sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 5 alan ile Donetsk'teki Bahmut yerleşim biriminin yakınlarında bir mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti.

“ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN SEVK EDİLEN SİLAHLAR YOK EDİLDİ”

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 18 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Harkov bölgesinde 2 komuta merkezi, Odessa bölgesinde 3 mühimmat ve yakıt deposunun yok edildiğini açıkladı. Konaşenkov, "Harkov bölgesinde Bogoduhov tren istasyonu yakınlarında ABD ve Avrupa ülkelerinden sevk edilen büyük miktarda askeri teknik silahlar yok edildi." dedi. 280 Ukraynalı silahlı gücün ve 48 askeri teknik aracın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, 44 komuta merkezi ve 196 müstahkem mevkisini yok ettiğini kaydetti.

RUSYA BİLANÇOYU AÇIKLADI

Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Harkov, Herson, Donetsk, Mıkolayiv bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracını havada vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Harkov bölgesindeki İzyum yerleşim birimi üzerinde 3 Toçka-U balistik füze ile "Smerç" çok namlulu roketatardan atılan 9 füzenin de havada imha edildiğini belirtti. Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 152 uçak, 112 helikopter, 762 insansız hava aracı, 295 hava savunma füze sistemi, 2 bin 895 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1364 obüs ve havan topu, 2 bin 716 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Kremlin yetkilisi itiraf etti: Rusya sonsuza kadar burada! Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken Kremlin sözcüsü Rus politikacı Andrey Turchak’ın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ele geçirilen Herson bölgesini gezen Turchak Ukrayna’daki gerçek niyetini açık etti.