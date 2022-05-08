Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da Rus işgali sürüyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkede sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Ukrayna'ya gitti. İlk baş Slovakya ve Romanya'daki mülteci kamplarını ziyaret eden First Lady, daha sonra Ukrayna'nın Ujgorod şehrine geçti.

Ujgorod Bölge Valisi Viktor Mikita ile de görüşen Biden, ardından Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'yle bir araya geldi. İkili, bölgede bir okula gitti.

Ziyaret güvenlik sebebiyle duyurulmadan basına kapalı bir şekilde yapıldı. Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı sebebiyle resepsiyon düzenledi. Biden, konuşmasında “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı verdi.

Biden'dan 'Ukrayna' yardım talebi: Kongre'den 33 milyar dolar fon istedi ABD Başkanı Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti. Biden bunun yanı sıra Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini de duyurdu.

Ukrayna Rus ordusunun zayiatını açıkladı Ukrayna, Rus ordusunun savaş zayiatını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi.