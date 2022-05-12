Türkiye Gazetesi

Kremlin ise Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının Rusya için tehdit olduğunu açıkladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, ortak bildiri yayınlayarak "Finlandiya'nın vakit kaybetmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini" ilan etti.



Bildiride, "Bu kararı almak için ülke içinde atılması gereken adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızlıca yerine getirilmesini umuyoruz" denildi.

Karara Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" denildi.



Ayrıntılar geliyor...



Son dakika: Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gidiyor Son dakika: Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.