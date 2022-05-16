Türkiye Gazetesi

Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu. Borne, Macron tarafından göreve getirilmesi ile birlikte 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından ilk kadın Başbakan oldu. Elisabeth Borne halihazırda Çalışma Bakanlığı görevini yürütüyordu.

FRANSA 5. CUMHURİYETİNİN 2. KADIN BAŞBAKANI OLDU

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.

Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu.

Fransa'nın ilk kadın başbakanı eski François Mitterand döneminde yaklaşık 11 ay Edith Cresson olmuştu.

Elysee Sarayı, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğunu, istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.

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