Türkiye Gazetesi

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve ülkeye girişlerin özel izne tabi tutulduğu Kuzey Kore, koronavirüse yenik düştü. 12 Mayıs'ta salgından bu yana görülen ilk vakayı açıklayan ülkede can kayıpları peş peşe geliyor. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında 269 bin 510 kişide daha gözlendiğini ve vaka sayısının 1 milyon 483 bin 60'a ulaştığını açıkladı.

CAN KAYBI 56'YA YÜKSELDİ

Ordunun tıbbi malzeme dağıtımı için seferber olduğu ülkede 6 kişinin daha yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybettiği ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği kaydedildi.



Yaklaşık 26 milyon nüfusu olan Kuzey Kore'de halkın Covid-19'a karşı aşılandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İNSANİ KRİZ ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Koronavirüs salgınının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Pyongyang yönetimi, ilk virüs vakasını geçtiğimiz Perşembe günü devlet medyası aracılığıyla doğrulamış, Cuma günü ise Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası duyurulmuştu. Kuzey Kore pozitif hasta sayısı ve ölümlerin kaçının Covid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda net bir bilgi paylaşmazken, uzmanlar ise tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle teşhis konamama ihtimaline dikkat çekerek 'insani kriz' uyarısında bulunmuştu.

KIM JONG-UN'DAN ORDUYA DAVET

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlete ait ilaç rezervlerinden Covid-19 tedavisi için gerekli olanların eczanelere dağıtımı konusunda geç kalındığı uyarısında bulundu. Devlet rezervlerindeki ilaçların eczanelere acilen dağıtılması ve eczanelerin de 24 saat açık olması belirtilse de Kim, bu kararın gereği gibi uygulanmadığını ifade etti.

Kim, ordunun tıbbi biriminin, başkent Pyongyang'da ilaç tedarikinin istikrarlı bir hale getirilmesinde devreye girmesi talimatı verdi.

Kuzey Kore'de artan vakalar sonrası tıbbi malzeme sorunu yaşanıyor.

GÜNEY KORE'DEN COVID-19 YARDIMI

Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'ye salgınla mücadelesi için aşı, ilaç, tıbbi ekipman ve sağlık personeli gönderebileceklerini söyledi. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar kendilerinden salgınla ilgili herhangi bir yardım talep etmediğini açıkladı.

Kuzey Kore'de salgın alarmı! Kim Jong Un orduya emir verdi Kuzey Kore’de koronavirüs’ün ilk kez tespit edilmesinden sonra Kim Jong Un Covid-19 ilaç tedarikini sağlaması için orduya emir verdi.