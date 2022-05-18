Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasıyla Avrupa’da tahıl krizi baş göstermeye başladı. Ukrayna’daki 40 milyon tonluk tahıl stokunun ihracının önlenmesi fiyatların 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Avrupa ülkeleri ise oluşan krizden etkilenmemek için çözüm yolları aramaya başladı. Fransa ise gözünü Afrika topraklarına dikti.

HİNDİSTAN’DAN TARIM ÜRÜNLERİNE AMBARGO

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla başlayan gıda krizi Hindistan’dan gelen buğday kararıyla adeta ateşlendi. Hindistan artan sıcaklığın kuraklığı tetikleyebileceği gerekçesiyle tarım ürünlerine ambargo koydu. Alınan karar ise Avrupa'yı alarma geçirdi.

GÖZÜNÜ AFRİKA TOPRAKLARINA DİKTİ

Tahıl krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında olan Fransa, krizi aşmak için gözünü Afrika’daki geniş ve tarıma elverişli arazilere dikti. Fransızca konuşan ülkelerin önemli tarımsal ürünlerinin en büyük alıcısı konumundaki Fransa, buralarda buğday başta temel tarım ürünlerinin ekilmesi için de ek projeler gerçekleştirmek için harekete geçti.

FRANSA’NIN PLANI

Fransa geliştirdiği projelerde ilk sıraya Senegal ve Moritanya’yı koydu. Fransa’nın bu iki ülkeyi hedefe koymasının nedeni olarak Sahel bölgesinde halihazırda süren terör tehdidi ve Mali ile yaşadığı diplomatik krizden söz edilirken, Senegal ve Moritanya'da ayrıca diğerlerine nazaran Rusya'nın etkisinin daha az hissedilmesi de nedenlerden biri olarak sıralanıyor. Bir diğer sebep de Fransa'nın, Senegal, Fildişi Sahili, Nijer ve Moritanya ile yüksek askeri ve ekonomik iş birliği olarak gösteriliyor.

HALKIN TEPKİSİ MERAK KONUSU OLDU

Bölgenin istenmeyeni Fransa'nın yeni atılımına halkın nasıl tepki vereceği merak ediliyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kısa süre önce duyurduğu, Senegal ve Moritanya ile yeni tarım projeleri üzerinde mutabakata varılmasının ardından bu ülkelerdeki Fransız temsilciler, gıda krizi üzerine açık oturum ve forumların düzenlenmesine ön ayak olmaya başladı. Nitekim Senegal'deki Fransa Büyükelçisi Philippe Lalliot, önemli kentlerinden Thies'te düzenlenen tarım konulu açık konferansın ana katılımcıları arasında yer aldı.

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