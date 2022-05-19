Türkiye Gazetesi

Avrupa başta olmak üzere dünyanın en önemli enerji ve tahıl ihracatçısı olan iki ülke arasındaki savaş, ithalat konusunda Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı olanları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Dünyanın buğday ve arpa ihtiyacının neredeyse üçte birini ve ayçiçek yağı ihtiyacının yarısını karşılayan iki ülke ihracata başlamazsa büyük bir kriz kapıda.

"KALBİNİZ VARSA LÜTFEN LİMANLARI AÇIN"

Küresel gıda güvenliğine dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen bakanlar düzeyi toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, ''Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın'' dedi.

Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin 'küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş' olduğunu söyleyen Beasley, limanlar açılmazsa 'kıtlık ve zorunlu kitlesel göç' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYADA 500 BİNDEN FAZLA KİŞİ KITLIK KOŞULLARINDA YAŞIYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise küresel açlık seviyesinin yeni bir rekora doğru gittiğini ve ciddi derecede gıda güvensizliği ile karşı karşıya olanların son iki yılda 135 milyondan 276 milyona çıktığını söyledi.

500 binden fazla kişinin kıtlık koşullarında yaşadığına dikkati çeke Guterres, bu rakamın 2016'dan beri yüzde 500 arttığını kaydetti.

Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın buğday ve arpa ihtiyacının neredeyse üçte birini ve ayçiçek yağı ihtiyacının yarısını karşıladığını belirten Guterres, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yeniden yapılabilmesi için, Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile yoğun temas içinde olduklarını ifade etti.

Dünyayı bekleyen tehlike: Kıtlık kapıda Dünyanın tahıl ambarları olarak nitelendirilen Rusya ile Ukrayna'nın savaşa tutuşması, pandemiyle sarsılan piyasaları felç etti, gıda fiyatları uçtu. Uzmanlara göre savaş uzarsa kıtlık kaçınılmaz olur.