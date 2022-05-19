Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

Avustralya koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı Avustralya hükümeti, son zamanlarda yaşanan orman yangınları, kuraklık gibi nedenlerle sayıları oldukça azalan koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı. Hükümet koalaların yaşam alanlarının korunması için çağrıda bulundu.

Avustralya’da orman yangını: 60 bin hektar alan küle döndü Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin güneyinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alanın küle döndü.