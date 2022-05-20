Türkiye Gazetesi

Almanya'da ırkçı saldırılar devam ediyor. Önceki günlerde Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'ne domuz fotoğraflı tehdit mektubu gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı olan camiye gönderilen tehdit mektubunun içerisinde domuz fotoğrafı ve gamalı haç sembolü olduğu bildirildi. Cami yetkilileri ise yaptıkları açıklamada daha önce de bu tür saldırılara maruz kaldıklarını ve Ocak ile Şubat aylarında cami duvarlarına siyah boyayla gamalı haç çizildiğini ifade etmişti.

BOYALI SALDIRI

Bunun üzerinden çok geçmeden Almanya'da ibadet yerimiz camiye bir saldırı daha gerçekleştirildi ve saldırıda cami duvarları boyandı. Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

GEÇMİŞTE PKK'LILAR SALDIRMIŞTI

Sabah saatlerinde cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti. Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

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