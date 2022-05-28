Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya Federasyonu’nun kara kutusu ve Putin’e en yakın isimlerden Yevgeniy Prigojin, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda haklı olduğunu söyledi. Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü Suriye operasyonları ve hazırlıkları devam eden yeni harekâtı gazetemize değerlendiren Prigojin, Rusya’nın bu askerî hamleye saygı duyacağını söyleyerek bu sürecin Türk-Rus ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

ERDOĞAN DOĞRU ADIM ATIYOR

Putin’in tüm kritik kararlarında etkin rol oynayan ve ülkenin Millî Güvenlik Kurulu görüşmelerinin değişmez ismi olan Prigojin “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kesinlikle doğru adımlar atıyor. Bir yandan kendi ülkesinin güvenliğini sağlamaya çalışırken Suriye ve Irak’taki Kürtleri de terör tehdidinden korumaya, onları barışa çekmeye çalışıyor. Bunu yaparken de farklı odakların güdümündeki terör örgütlerine haddini bildiriyor. Bu aynı zamanda o güç odaklarına da açık mesaj niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı. Prigojin’e göre Türkiye’nin sahada fiilî mücadele verdiği DEAŞ ve PKK-PYD gibi terör yapılanmaları aynı merkezler tarafından kontrol edilen paravan yapılar.



Yevgeniy Prigojin, Vladimir Putin’in kritik kararlarına yön veren Güvenlik Kurulunun da değişmez bir ism

TÜRKİYE’NİN EN DOĞAL HAKKI

Suriye’de, Zeytin Dalı-Fırat Kalkanı-Barış Pınarı, Irak’ta ise Pençe Harekât serileri ile ilgili önemli ifadeler kullanan Prigojin “Dünyanın her bağımsız devleti sınırlarını, egemenliğini tehdit eden unsurlara karşı savaşır. Ülkelerin liderleri için bu bir lüks değil zorunluluktur. Erdoğan’da millî çıkarlarını savunuyor. Bu açıdan yaptığı operasyonların meşruiyeti sorgulanamaz” dedi. Rus milyarder Prigojin, Türkiye’de ya da komşu ülkelerde yaşayan Kürtlerin Türkiye ile problemi olmadığına dikkat çekti. “PKK ve benzer oluşumlar, var olan kardeşlik zeminin bozma amacı güdüyor” tespitinde bulundu. Kürtlerin Türkiye’de mutlu olduğunu ancak bu durumun özellikle Batılı güçleri rahatsız ettiğini kaydeden Prigojin, Suriye ve Irak’taki PKK varlığını üreten, büyüten unsurların da yine aynı ülkeler olduğunu, örgütün de terör faaliyetlerini aldığı bu destekle yürüttüğünü belirtti.

SDG-YPG-PKK-DEAŞ AYNI MERKEZİN KUKLALARI

Terörle mücadele görünümü altında Suriye’nin üçte birini PKK-YPG terör oluşumuna teslim eden planı hatırlatan Prigojin “Birkaç yıl önce Suriye’de güya DEAŞ’e karşı savaşan SDG birliklerinin ihtiyaç duyduklarında DEAŞ militanlarını nasıl kendi bünyelerine kattıklarını gördük. Batılı koalisyonun bu sözde iki düşmanı sıkıntısız biçimde himayesi altına alması aslında her şeyi açıklıyor. İşte bu sebeple Türkiye, Batılı politikacıların yaygaralarına rağmen teröristlere karşı haklı mücadelesini sürdürebilir, terör odaklarını toprak bütünlüğüne ve güvenliğinin temel unsurlarına saygı duymaya zorlayabilir” dedi.

MOSKOVA’DA OFİSLERİ YOK

Rus devlet yapılanması dahilinde kritik öneme sahip isimlerden Yevgeniv Prigojin’in açıklamaları sonrası Rus resmî makamlarına YPG’nin Moskova’da yürüttüğü faaliyetleri ve terör örgütünün temsilciliğini sorduk. Rusya’nın resmî anlamda terör örgütü olarak tanımlamadığı PYD için terör örgütü ifadesini özellikle kullanan Yevgeniv Prigojin “PYD ile yalnızca 2015 uçak krizi döneminde böyle bir durumun yaşandı. Ancak normalleşme sonrası bu izin kaldırıldı. Rusya’da PKK-YPG adı ile herhangi bir dernek, vakıf ya da temsilcilik bulunmuyor” dedi.

Uluslararası camiada Rus paramiliter gücü Wagner’in sahibi olarak tanınan Prigojin, son Ukrayna savaşı ile ismi daha çok uluslararası yaptırımlarla ön plana çıktı ve hakkında 29 farklı yaptırım kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti: Rusya’dan Türkiye'nin yeni harekatına destek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada terörle mücadele mesajı verip Suriye'de başlatılacak yeni harekatın sinyalini vermişti. Konuya ilişkin görüş belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, destek mesajı verdi.

Lavrov: Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir kez daha Batı’yı hedef aldı ve "Batı bize, tüm Rusya'ya topyekun savaş ilan etti. Artık kimse bu gerçeği gizlemiyor bile" dedi.