Türkiye Gazetesi

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baltık Operasyonları 22 (BALTOPS22) deniz tatbikatının 51'incisi 5-17 Haziran'da düzenlenecek. Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İngiltere ve ABD katılacak. Tatbikatta 45 gemi, en az 75 uçak ve yaklaşık 7 bin askeri personel görev yapacak.

Baltık bölgesinde seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğin korunması için gerekli imkanların güçlendirilmesini amaçlayan tatbikatta, amfibi operasyonlar, atış teknikleri, denizaltılara karşı operasyonlar, hava savunma manevraları, mayın temizleme, patlayıcı imha, insansız su altı araçları ve tıbbi müdahaleler gibi çeşitli konularda çalışmalar yapılacak.

İlk olarak 1972'de yapılan ve her yıl düzenli tekrarlanan BALTOPS22 tatbikatına bu yıl İsveç ev sahipliği yapacak.