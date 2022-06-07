Türkiye Gazetesi

Sky News'teki habere göre, Avustralya Federal Polisinin, suç çetelerine sızmak için kullanılan şifreli mesajlaşma uygulaması sayesinde ülkeye binlerce İtalyan mafya üyesinin faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Avustralya'da 5 bin kadar mafya üyesinin bulunduğuna inanan polis, bu çerçevede Güney İtalya'da bulunan Calabria'daki liderlerinden emir alan 51 İtalyan organize suç çetesini soruşturuyor.

DÜNYADAKİ KOKAİNİN YÜZDE 70'İNDEN SORUMLULAR

Suç şebekesinin dünyadaki kokainin yüzde 70'inin kaçakçılığından sorumlu olduğu belirtilirken Avustralya'da esrar ve metamfetamin kaçakçılığı da yapılıyor. Yetkililer, Avustralya'da söz konusu çetelerin çok güçlendiğine işaret ediliyor. Mafyalar, gayrimeşru paraları yasal inşaat, tarım veya yiyecek içecek işletmelerinde aklıyor. Bu sebeple de paraların tespiti zorlaşıyor.

DÖRT SENE ÖNCE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Avustralya ile FBI ortaklığında 2018'de başlayan Ironside Operasyonu kapsamında Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'da organize suça karıştığından şüphelenilen 200'den fazla kişi yakalandı. Bu kişilerin, Avustralya merkezli İtalyan mafyası, motosiklet çeteleri, Asya ve Arnavut suç örgütleriyle ilişkileri vardı.

İtalyan mafyasına uluslararası darbe İtalya'da "Camorra" adıyla bilinen mafyaya karşı İspanya, Almanya ve İtalya'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı! Rusya’nın en büyük avcılık ve atıcılık kulübünün aslında büyük bir mafya organizasyonu olduğu anlaşılınca kulübe baskın yapıldı. Baskında bin 200 silah ele geçirildi.