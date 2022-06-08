Türkiye Gazetesi

Banja Luka kentinde gerçekleştirilen RS Halk Meclisi oturumunun ardından konuşan Dodik “Askerî ve vergilendirme gibi ulusal düzeydeki kurumların entite düzeyine çekilmesi, RS’in Bosna Hersek’ten ayrılması anlamına geliyor. Ukrayna’daki savaş sebebiyle oylamayı erteledik” dedi. Rusya’nın ayrılmaya yol açan oylamayı desteklediğini savunan Dodik “Rusya’ya yaptırım uygulanmasına karşıyız. RS, Ukrayna’daki savaşa ilişkin nötr tavrını sürdürmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Entite düzeyinde kurulacak bir kurumun varlığı RS’nin “paralel” bir devlet hazırlığında olduğu şeklinde nitelendirilirken, Dodik’in ayrılıkçı söylemleri ve hareketleri Bosna Hersek’te yeniden savaş olur mu sorularını gündeme getirmişti.

Sırp lider Dodik'ten Rusya açıklaması: Yaptırım uygulamayacağız Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, "Putin gelmeden önce Rusya halkı fakirdi, bugün ise bambaşka durumdalar. Batılılar ne derse desin biz Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız" dedi.