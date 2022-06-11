Türkiye Gazetesi

Fransız polisi, geçen yıl 35 yaşındaki Türk asıllı vatandaş Mert Keskin'i gözaltına aldı. Ters kelepçe takılan Keskin, karakola polisler eşliğinde getirildi. Nezarete götürülen Keskin, burada kelepçesi çözülmeye çalışıldığı sırada hayatını kaybetti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Keskin'in, verilen ifadelerin aksine karakola sakin bir şekilde geldiği ve nezarete götürüldüğü görülen görüntülerin ardından bir görüntü de nezaretten geldi. Görüntülerde ters kelepçeliyken bankın üzerine yüz üstü yatırılan ve kelepçesi çıkarılmak istenen Keskin'e baskı uygulandığı görülüyor.

Söz konusu kayıtta, bir polisin Keskin'i yüz üstü yatırdığı ve hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı görülüyor. Ardından polisler 3 dakika boyunca Keskin'in kelepçelerini açmaya çalışıyor ancak anahtarın yanlış olduğunun anlaşılmasıyla bir diğer polisin getirdiği doğru anahtarla açılıyor.

KALP MASAJINA 2 DAKİKA SONRA BAŞLIYOR

Polisler, dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bırakıyor.​ Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, polis kalp masajına Keskin’in nefes almadığını anladıktan yaklaşık 2 dakika sonra başlıyor.

Bulunduğu yerde hareketsiz yatan Keskin'in sağlık ekiplerinin intikal etmesiyle öldüğü anlaşılıyor, ölüm tarihi ve saati 13 Ocak 2021 saat 05.00 olarak kayıtlara geçiyor.

Polisler ifadelerinde, Keskin'in karakolda yerinde durmadığını sürekli hareket ettiğini ileri sürmüştü.

KESKİN'İN OTOPSİ RAPORU

Otopsi raporunda, Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığı ifade edilmişti.

Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda, maktulün kalp durması sonucu öldüğü bilgisine yer verilmişti. Öte yandan kanında yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedilmişti.

O gün karakolda bulunan bir polis memuru da Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) verdiği ifadede, Keskin'in karakola getirildiği sırada ağzının kenarında kan gördüğünü, polislerin yardımıyla ayakta durabildiğini ifade etmişti.

İkinci bir polis ise verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktarmıştı.

Üçüncü bir polis de Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığını gerekçe göstererek, bunu yapmadığını kaydetmişti.

Olayla ilgili olarak emniyetin açtığı soruşturmanın ardından savcılık da ikinci bir soruşturma başlatmıştı.

Almanya'da skandal olay! Türk iş adamına George Floyd işkencesi Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan 43 yaşındaki iş adamı Emre Tümsek, iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kaldı.