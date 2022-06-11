Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 109. gün geride bırakılırken Ukrayna’ya 40 milyar dolar değerinde silah yardımı sözü veren ABD Başkanı Joe Biden, 3 Haziran günü “Ukrayna, Rusya'ya toprak versin ve barışsın” demişti.

BİDEN’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğinin söylenmesi üzerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 'Panik oluşturdu' düşüncesiyle Biden'a kulak asmamıştı. “Amerika Zelensky'i sattı mı” düşünceleri dört bir yandan yükselirken Biden, dün yaptığı basın açıklamasında dikkat çekti.

“BENİ DİNLESEYDİ BÖYLE OLMAZDI”

Biden, insanların Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğinin söylenmesi durumunda onlara abarttığını düşündüklerini söylediğini aktardı. Zelensky'nin işgalden önce ABD'nin yaptığı yorumları ciddiye almadığını belirten Biden, şu ifadeleri kullandı, “Ben defalarca kez Zelenskiy’i uyardım. Rusya saldıracak dedim. Bana kulak asmadı. Beni dinleseydi böyle olmazdı.”

Biden: ABD'deki enflasyonun sebebi Rusya ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı. ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşüş göstermediğini ifade etti. Biden, şu andaki durumdan Putin'in sorumlu olduğunu belirtti.