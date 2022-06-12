Türkiye Gazetesi

ABD'nin Los Angeles kentinde bir partide silahlı salırı gerçekleşti. Düzenlenen silahlı saldırıda; 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

ABD'nin Californiya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde bir yer altı deposunda düzenlenen partiye silahlı saldırı düzenlendi. Yazın başlangıcını kutlamak için düzenlenen partiye, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.



Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis 2 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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