Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bazı ülkelerin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını ve doğal gaz ithalini azaltma çalışmaları devam ediyor. Mısır’ın başkenti Kahire’de, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Kadri Sımson, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla ile bir araya gelerek, üçlü doğal gaz anlaşması imza törenine katıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, “Bu tarihi anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacak” dedi.

İsrail Enerji Bakanlığı, imzalanan anlaşma ile İsrail gazının ilk kez Avrupa'ya “önemli ölçüde” ihracatına izin verileceğini açıkladı.

AB geçtiğimiz yıl doğal gazın yüzde 40’ını Rusya’dan ithal etmişti. Ancak AB, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya karar vermişti. Bu çerçevede AB Başkanı von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, enerji konusunda görüşmek üzere 2 gün önce İsrail'e gitmişti.

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