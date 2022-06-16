Türkiye Gazetesi

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Kiev'e ulaşan Scholz, Macron ve Draghi, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​​​​​​​ ile görüşecek. Almanya Başbakanı Scholz, trende yaptığı açıklamada, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşunda yer alan üç büyük ülkenin liderlinin Kiev’e gitmesi ve savaşın bu özel safhasında Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına desteklerini göstermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Scholz, sadece dayanışma göstermek değil, yapılan mali, insani ve silah yardımlarının sürdürüleceğinin güvencesini vermek istediklerini belirtti. Aynı zamanda Rusya’ya uygulanan yaptırımların büyük önem taşıdığını vurgulayacaklarını aktaran Scholz, bu yaptırımların Rusya’nın yapmak istediğinden vazgeçmesi ve askerlerini Ukrayna'dan geri çekmesi ihtimaline katkıda bulunduğunu, hedefin de bu olduğunu kaydetti.

Söz konusu ziyaret, Ukrayna'nın doğusunda Rusya ile yoğun çatışmaların ve küresel gıda krizi baskılarının yaşandığı bir zamanda gerçekleşiyor. 24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana birçok Batılı lider Kiev'e seyahat ederken, Scholz'un Ukrayna'ya gitmemesi eleştirilere sebep olmuştu.

KİEV'DE ZELENSKİY KARŞILADI

3 lider, incelemelerinin ardından başkentte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı tarafından hükümet binası kapısında karşılanan liderler basına poz verdi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Liderler, Zelensky ile silah ve diğer konulardaki desteklere ilişkin görüşmeler gerçekleştirilecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 9 Nisan’da Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Zelenskiy ile görüşmüş ve daha sonra iki lider Kiev sokaklarını birlikte dolaşmıştı.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ: HER ŞEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Ukrayna’nın başkenti Kiev düzenlediği ziyarette, “Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Sabah saatlerinde özel bir trenle Kiev’e ulaşan liderler, başkentin kuzeybatısında bulunan Irpin kentini ziyaret etti. Ziyaretleriyle Avrupa’nın birliği konusunda bir mesaj iletmek istediklerini belirten liderler, Rus saldırılarının yol açtığı yıkıma şahit olduklarını ifade etti.

‘UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ’

Başbakan Scholz, savaştan önce 600 bin kişinin yaşadığı Irpin kentinde gördükleri acı manzara karşısında yaptığı açıklamada, Irpin ve Bucha’nın “Rus savaşının akıl almaz gaddarlığının sembolü haline geldiğini” belirtti. Bilinenin aksine daha kötü manzaralarla karşılaştıklarını söyleyen Scholz, “Rusya, insan hayatını hiçe sayarak büyük bir gaddarlıkla sürdürdüğü bir savaş neticesinde savaşla alakası olmayan ve hiçbir askeri unsurun bulunmadığı bir bölgeyi ağır silahlar kullanarak harabe çevirdi ve insanları öldürdü. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi. Uluslararası yaptırımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, “Ukrayna halkının yanındayız. Savaş sonrası ülkenin yeniden yapılandırılması için uluslararası desteğin devam etmesi lazım. Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘HER ŞEY YENİDEN İNŞA EDİLECEK’

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında harabeye dönen kentlerden biri olan Irpin’i ziyaret eden Başbakan Draghi, “Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. Onlar, anaokullarını ve çocukların bahçelerini yok ettiler. Her şey yeniden inşa edilecek. Zaten tüm bunlara başlandı. Nerede yeniden inşa edilecek sitelerin yerini biliyorum” dedi.

‘UKRAYNA HALKININ KAHRAMANLIĞINI HAYAL ETMELİSİNİZ’

Irpin ziyaretinde gördükleri karşısında çok etkilendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, “İkisi de kahraman şehirler çünkü, diğer şehirlerin yanı sıra Ukraynalılar Kiev'e inen Rus ordusunu burada durdurdu. Bu yüzden hem ordunun hem de Ukrayna halkının kahramanlığını hayal etmelisiniz" açıklamasında bulundu.

Başbakan Scholz, Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, öğle saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Fotoğraf çektiren liderler, daha sonra görüşme salonuna geçti.

Kiev’de hayat normale dönüyor Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinde büyük bir direniş gösteren Ukrayna’nın başkenti Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor. Şehirde, Özgürlük Meydanı'daki barikatlar da kaldırıldı.

Bir efsane daha çöktü: Kiev'in Hayaleti uydurmaymış Rus uçaklarına geçit vermeyen Ukraynalı bir pilot, Kiev'in Hayaleti olarak nam saldı. Bu kişinin, mart ayında ölen bir binbaşı olduğu iddia edildi. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri, olayın tamamen efsane olduğunu söyledi.