Türkiye Gazetesi

Gökyüzündeki garip olaylar bir zamanlar komplo teorisyenlerinin alanıydı ancak şimdi ABD'li milletvekilleri ve istihbarat yetkilileri konuyu ulusal güvenlik endişesi olarak ciddiye almaya başladı. UFO konusu o kadar ciddi bir mesele oldu ki Pentagon ve NASA çalışmalara başladı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) da UFO’ları araştırdıklarını kabul etti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çinli bilim insanlarının yayınladığı bir çalışma da gündeme damga vurdu. Çinli araştırmacılar, Dünya dışındaki bir medeniyetten sinyal aldıklarını açıkladı. Ancak söz konusu makale kısa süre sonra yayından kaldırıldı. İşte tam da bu tartışmaların ortasında 75 yaşındaki Bill Clinton itiraflarda bulundu.

Eski Amerika Birleşik Devletleri başkanı, uzaylılara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Amerikan talk show programı The Late Late Show’a konuk olan Bill Clinton, bilim insanlarının kendisine, insanlığın evrende yalnız olmadığından yüzde 95’e kadar emin olduklarını söylediklerini belirtti.

UFO İÇİN EKİP GÖNDERDİ

Late Late Show’da oyuncu ve komedyen Reggie Watts, Clinton’a UFO konusunda ne düşündüğünü sordu. 1993'ten 2001'e kadar ABD’nin devlet başkanlığı görevini yürüten Clinton, kendisinin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger'in UFO'larla ilgilendiğini açıkladı. Clinton, “Roswell'i bulmak için her türlü girişimi yaptık ve ayrıca uzaylı olmadığından emin olmak için 51. Bölge'ye ekip gönderdik” dedi.

Pentagon, UFO görüntüsü yayınlamıştı

Burada bir parantezle Clinton’ın ‘Roswell’den neyi kastettiğini belirtelim. Roswell UFO olayı ya da kazası, 1947 yılında ABD’nin New Mexico eyaletine bağlı Corona köyü yakınlarındaki bir çiftlikte meydana gelen ilginç bir kaza. Bu komplo teorisine göre, bölgede ABD askerleri bir uçan disk enkazı buldu ancak ABD hükümeti tarafından örtbas edildi. Hatta 8 Temmuz 1947'de Roswell Ordu Hava Sahası bir uçan disk keşfettiklerini açıklasa da kısa süre sonra düşen cismin hava balonu olduğu belirtildi.

GİZLİ PROJELER 51'İNCİ BÖLGEDE

Şimdi konuya dönelim… Clinton, 51’inci bölgeye kimi gönderdiğinin sorulması üzerine, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger'i bölgeye bir ekiple gönderdiğini söyledi. Clinton, sayısız şehir efsanesine konu olan Nevada'daki kötü şöhretli üssün yani 51’inci bölgenin, askeri uçaklarla ilgili birçok ABD gizli projesinin geliştirildiği yer olduğunu vurguladı.

51'inci Bölge'nin yer aldığı konum

Daha sonra, kendisi ve karısı Hillary'nin Hawaii'deki WM Keck Gözlemevi'ne yaptıkları bir ziyaret hakkında bir hikaye anlatmaya devam etti. Uzaydaki herhangi bir canlı belirtisinin izini süren, dünyanın en büyük teleskoplarından Keck 1 ve Keck 2’den bahsetti. Clinton tesisi gezdi ve bilim insanlarına evrende bir yerlerde dünya dışı varlıkların olasılığını sordu. Bilim insanları ise ona, yüzde 95’e kadar bir oranla Dünya dışı canlı varlığına inandıklarını söyledi. Hatta araştırmacılar, devasa evrende Dünya'dan başka bir yerde yaşam olmamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirttiler. Programda Bill Clinton, “Bunlar hayatlarını bunu yaparak geçiren insanlar” dedi.

Pentagon gizli UFO verilerini yayınlamıştı: NASA harekete geçti... Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), UFO yani 'tanımlanamayan uçan cisimler' üzerine çalışmaya başlıyor. Uzay ajansı, konuya ilişkin ne kadar bilginin kamuya açık olduğunu ve açıklanamayan cisimleri anlamak için ne kadar daha veriye ihtiyaç olduğunu inceleyecek bir bağımsız ekip kuruyor. Uzmanlar ayrıca gelecekte bu bilgileri en iyi nasıl kullanacaklarını da araştıracak.

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