Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya’nın, Ukrayna işgal girişiminde tüm dünyanın konuştuğu Çeçen savaşçılar Suriye savaşında kritik rol oynamıştı. Çeçen direnişinin aktif isimlerinden Kafkasder Başkanı Ali Vishacıyev, gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vishacıyev, terör örgütü DEAŞ’ın iki numaralı ismi ve sözde genelkurmay başkanı Ömer Şişhani’nin Rus ajanı olduğunu söyledi.

Vishacıyev, Şişhani’nin gerçekte Gürcü asıllı olduğunu ve gerçek adının Tarkan Bataraşvili olduğu bilgisini paylaştı. Kendisini Çeçen olarak gösteren Şişhani'nin Suriye'ye, Çeçenistan lideri Kadirov ile iş birliği yaparak gittiğini açıklayan Vishacıyev “Bunu Kadirov daha sonra bizatihi itiraf etti. Suriye’de tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi birçok Çeçen gencini kandırarak DEAŞ saflarında öldürttüler. Ruslar ile 500 yıllık kan davamız var. Tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi Suriye’ye de Çeçenlerin götürülmesi Kadirov ve Rus Federal Güvenlik Servisinin (FSB) ortak planıydı” dedi.

SURİYE SAVAŞINI ETKİLEDİ

DEAŞ terör örgütü, Suriye’de Esad karşıtlarının ülke genelinde yüzde 65-70 oranında kontrol sağladığı 2013 yılı ortalarında ortaya çıktı. Irak-Şam İslam devleti ismiyle 2014 yılından itibaren muhalif cepheye karşı savaş başlatan DEAŞ, Esad karşıtı cephenin zayıflamasında büyük rol oynadı. Kafkasder Başkanı Ali Vishaciyev’e göre bu, Esad-İran-Rus cephesinin bilinçli bir stratejisi idi. ABD kanadı DEAŞ’ı PKK terör oluşumu için araçsallaştırırken Rusya ve müttefikleri ise Esad’ın tamamen devrilmesini bu yolla engelledi. Rusya ve ABD’nin 2015 yılından itibaren sahaya doğrudan müdahale gerekçesi de yine DEAŞ oldu.

BABASI “HRİSTİYAN’IZ” DEDİ

Kadirov karşıtı isimlerden Vishacıyev’in paylaştığı ilginç bir bilgi ise Ömer Şişhani kod adlı terör liderinin babasının da eski bir Rus ajanı olması. Vishacıyev şöyle devam etti: Ruslar tarafından Özel Harekât biriminde istihdam edilen Ömer Şişhani’nin (Tarkan Bataraşvili) babası Temur Bataraşvili, kendilerinin Hristiyan olduğunu ve oğlu Tarkan’ın Suriye’de DEAŞ komutanı olarak ortaya çıkmasına şaşırdığını bir söyleşide itiraf etti. Bu aile Gürcistan-Pankisi bölgesinde Çeçenlerin komşusu idi. Çeçenlerle tek bağları Çeçen dilini konuşuyor olmaları. Din ve kan bağları yok. Tarkan Bataraşvili’nin Suriye’ye gitmeden önceki geçmişi de karanlık. Bölgede Rusya lehine çeşitli askerî ve sivil görevlerde bulundu.

BABA-OĞUL AJAN

Kadirov’un babası Ahmet Kadirov da aynı serviste Âdem kod adı ile yıllarca görev yapan eski bir KGB ajanıydı. Baba-oğul Kadirovların Çeçen tarihi ve davasına savaş açmış bir hain olduğunu ifade eden Vishaciyev, para ve makam için önce dinini sonra vatanını, milletini, onurunu sattılar. Gerçek Çeçenler şu an Ukrayna halkı için Şeyh Mansur ve Cevher Dudayev taburlarında savaşıyor.

“ÇEÇEN DEĞİL, KADİROVCULAR”

Sadece Çeçenistan’da yaşayanlar değil dünya üzerindeki bütün Çeçenler Kadirov’a ve paralı askerlerine Çeçen denilmesinden rahatsız olduklarını belirten Ali Vishacıyev “Onlara Kadirovcu ve Putin’in askeri denmeli. Putin aslında yarım kalan işini tamamlıyor. Birinci ve ikinci Çeçen savaşında öldüremediklerini Kadirov sayesinde Ukrayna ve Suriye’de kırdırtıyor. Halkımızın yüzde 30’unu bu iki savaşta kurban verdik. Bu katliamı unutmak tarihe, şehitlerimize, Şeyh Şamil’e ihanettir. Kadirov ile Çeçen isminin yan yana getirilmesi bizi kahrediyor” dedi.

SURİYE SENARYASO UKRAYNA'DA SAHNEDE

Kafkasder Başkanı eski Çeçen direnişçi Ali Vishacıyev, Ömer Şişhani isimli teröristle birlikte Suriye’de görev yapan bir ismin daha sonra Çeçenistan’a döndüğünü ve Kadirov’un ona "Suriye’de çok büyük iş başardık" dediğini anlattı. DEAŞ sözde genelkurmay başkanı Ömer kod adlı teröristin Irak’ta öldürüldüğü yolundaki haberlere de itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatan Vishacıyev "Suriye’de hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen 1,5 yıl gibi bir sürede DEAŞ’ın askerî komutanı oldu. Çeçen gençleri, ‘Buradan sonra hedefimiz Çeçenistan’ı özgürleştirmek yalanı ile yanına çekti. Tamamını öldürttü. Sonra da Rus istihbaratı tarafından oradan çekildi" ifadelerini kullandı. Ukrayna’da Çeçenistan ve Suriye senaryosunun her şeyi ile tekrar ettiğini belirten Ali Vishacıyev’e göre, Grozni, Gudemersk, Semaşke, Şale’de ne olduysa aynısı Halep, Humus, İdlib, Hama, Mariupol, İzyum, Kiev, Donetks’te tekrar ediyor. Oyun ve oyuncular aynı.

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