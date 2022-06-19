Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, Ukrayna’ya göndereceği Hellfire füzeleri ile donatılabilen 4 4 MQ-1C Gray Eagle satmayı planlıyordu. Son dakika gelişmesine göre Rus birliklere karşı kullanılmak üzere Ukrayna’ya gönderilen SİHA’ların satışı iptal edildi. Karara gerekçe olarak, gelişmiş gözetleme ekipmanının "düşmanın" eline geçmesi endişesi gösterildi. Satışa yönelik teknik itiraz, Pentagon'un Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi tarafından gündeme getirildi.

“ABD İÇİN GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLİR”

Reuters'ın haberine göre, konuyla ilgili üç kaynak, daha önce mart ayından bu yana dolaşımda olan planın Beyaz Saray tarafından onaylandığını söylemişti. Haberde, "SİHA'ların ihracına itiraz, radar ve gözetleme ekipmanlarının Rusya'nın eline geçmesi halinde ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle gündeme geldi." denildi.

HER BİRİNİN MALİYETİ 10 MİLYAR DOLAR

Pentagon Sözcüsü Sue Gough, "Teknoloji güvenliği incelemeleri, ABD savunma maddelerinin tüm uluslararası ortaklara aktarılması için standart bir uygulama. Tüm vakalar kendi özelliklerine göre ayrı ayrı inceleniyor." diye konuştu. Bir kaynağa göre, söz konusu satış, mevcut radar ve sensör paketinin daha az karmaşık bir versiyonla değiştirilmesiyle mümkün olabilir, ancak bunun tamamlanmasının aylar sürebileceği belirtiliyor. MQ-1C Gray Eagle SİHA'larının her birinin maliyetinin 10 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Fotokapan buluyor, SİHA'lar vuruyor 2020 yılından sonra etkin olarak kullanılan fotokapanlar özellikle teröristlerin geçiş güzergâhlarına kuruluyor. Fotokapanlara takılan teröristler için anında SİHA ve İHA’lar havalanıyor.