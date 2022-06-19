Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.