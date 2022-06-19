Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

"İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası harekete geçtiler: Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde saatler sonra İsrail harekete geçti. Alınan bilgiye göre Mescid-i Aksa’nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı öğrenildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti.