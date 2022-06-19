Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler enerji krizi ile mücadele ediyor.

Son olarak Rus enerji firması Gazprom Avrupa'ya sağladığı doğal gaz da kısıntıya gideceğini duyurmuştu.

Üretimde düşüş korkusu yaşayan Almanya, gaz yerine kömür santrallarının daha fazla kullanılmasına karar verdi. Daha az gaz kullanımının teşviki için de çalışmalara başladı.

Almanya Ekonomi Bakanlıkğı kömür santrallarının yeniden devreye alınmasıyla ülkenin elektrik üretim kapasitesinin gerektiğinde 10 gigawatt artacağı bilgisini paylaştı.

Rusya'nın gaz kısıntısı kararının siyasi olduğunu ifade eden Bakan Habeck de elektrik üretiminden çok şu anda alınan gazın depolama tesislerine yönlendirilmesi gerektiğini belirterek "Aksi halde kış zorlu geçecek" dedi.

Alman basını gaz depolama tesislerinin şu anda yüzde 57 doluluk oranında olduğunu bildirirken hükümet kasıma kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmak istiyor.

GAZ KULLANMAYANA TEŞVİK ÖDEMESİ

Kömür kullanımını artırmanın yanında Alman hükümeti daha az gaz kullanılmasını teşvik edecek bir mekanizmayı da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu mekanizmayla daha az gaz kullanarak da üretimine devam edebilecek sanayi tesisleri, kullanımlarını düşürdükleri oranda devletten teşvik alacak.

Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeye kendisini hazırlamalı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB), kendisini genişlemeye hazırlaması gerektiğini söyledi. Scholz, Ukrayna’ya adaylık verilmesine ilişkin de açıklamalar yaptı.

Almanya'dan tüketici ve sanayicilere gazda tasarruf çağrısı Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kısmasının ardından ülkede doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak amacıyla Alman tüketici ve sanayicilerine doğal gaz tüketimini azaltma çağrısında bulundu.